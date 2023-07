Mal-assombrado? Anúncio de aluguel de casarão tombado no Lourdes viraliza

432

E esse casarão assombrado do centro sendo alugado a 800 reais pela OLX? Você alugaria? Achei barato pic.twitter.com/4IouMgVxD8 %u2014 Belory (@BHeMeupais) July 4, 2023

A página ‘BH é meu país’ compartilhou um anúncio de um site de aluguéis e viralizou nas redes sociais. Trata-se de um apartamento com 70 m², com um quarto, sala, cozinha e banheiro. O valor da locação é R$ 800 mensais. Mas pelas fotos e a aparência descuidada da fachada do casarão onde fica o apartamento, muita gente diz que não moraria nem de graça no local, já que ele parece um cenário de um filme de terror.

O anúncio mostra que o espaço está mal conservado, com descascados nas paredes, piso manchado e mofo. As imagens do site são escuras, o que contribui para o aspecto ruim do local. Além disso, a fachada está repleta de pichações.

O morador ainda teria que arcar com o IPTU, no valor de R$ 463. O anúncio diz que não há cobrança do condomínio. A residência fica na Rua da Bahia, nos números 1295, 1293 e 1291, no Bairro Lourdes, região Centro-Sul da capital.

O local, chamado Edifício Teixeira da Rocha, faz parte da lista de bens tombados pela prefeitura de Belo Horizonte, “por sua importância arquitetônica, histórica e cultural”, conforme consta nos registros do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha).

O prédio foi construído em 1940 e foi projetado pelo italiano Romeo de Paoli, que criou o conjunto arquitetônico Santo Agostinho na década de 1930. O Edifício Teixeira da Costa pertence ao Conjunto Urbano Praça da Liberdade, em sobreposição com o Conjunto Urbano da Rua da Bahia.

O local, com arquitetura do estilo eclético tardio com influência marajoara, foi criado, originalmente, já para o uso residencial. No endereço, ainda há uma porta comercial, onde já abrigou uma loja e uma sorveteria, e uma área onde funciona um estacionamento privado.

O anúncio mostra que as áreas internas do apartamento estão em mau estado de conservação (foto: Reprodução / OLX)

Apesar de toda a história por trás do edifício tombado, internautas continuam torcendo o nariz para a moradia. “O local em estado de cativeiro”, brincou um perfil.

Já os góticos de filme de terror podem gostar, com apontou um internauta: “Uma pechincha para quem quer conjurar uns espíritos, puxar umas respostas num quadro de ouija…”

O apartamento também é uma ótima oportunidade para quem está sofrendo com os preços dos aluguéis em BH. “Dividindo o quarto com uma entidade pra rachar as contas, eu chamaria de investimento”, apontou um perfil. “Tirando dividir apartamento com todos os espíritos obsessores do centro, o apê com uma boa reforma ficaria lindo”, disse um otimista.

E, como o brasileiro já nasce com espírito empreendedor, tem quem viu no anúncio a oportunidade de criar um negócio. “Alugaria, faria um projeto imersivo de terror e anunciaria no Airbnb experiências. Faturaria horrores”, descreveu um perfil.