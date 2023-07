Dengue em Minas: 17 mortes são confirmadas em duas semanas

432

Ao todo, 237.710 casos de dengue foram confirmados em Minas (foto: Pixabay / Reprodução) Em duas semanas, 17 pessoas morreram em decorrência da dengue em Minas Gerais. Até esta segunda-feira (29/5), 139 óbitos foram registrados no estado. Os dados representam um aumento de 363.3% em relação ao mesmo período de 2022, quando, até a primeira semana de julho, a doença fez 30 vítimas.

As últimas mortes registradas aconteceram em oito municípios mineiros: Belo Horizonte, Estrela do Sul, Itaú de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Patos de Minas, Piumhi e Uberlândia, sendo que esta última é a com maior mortalidade, com 12 óbitos, desde o início do ano.





Belo Horizonte

Na sexta-feira (30/6), a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que 8.609 casos da doença já haviam sido confirmados, e outros 9.342 resultados estavam sendo investigados. O informe sobre a doença na cidade é divulgado semanalmente.





Como se proteger contra arboviroses:

Retirar os pratinhos dos vasos de plantas;

Acondicionar o lixo em saco plástico e mantê-lo em lixeira tampada até o dia e horário de recolhimento pelo Serviço de Limpeza Urbana;

Manter a caixa d’água vedada, sem deixar frestas, mesmo que muito pequenas;

Realizar a limpeza das calhas e remover folhas e outros materiais que possam impedir o escoamento da água;

Entregar os pneus ao Serviço de Limpeza Urbana ou mantê-los em local coberto;

Tratar a piscina com cloro e limpar uma vez por semana;

Manter o quintal sempre limpo e livre de qualquer material que possa acumular o mínimo de água e se tornar foco do Aedes aegypti;

Usar repelentes que possuam como composto a icaridina, componente que repele o mosquito vetor de maneira mais eficaz;

Manter berços e camas de crianças cobertos por telas.

Veja quais cidades mineiras já registraram mortes em decorrência da dengue:

Alpinópolis - 2

Alvinópolis - 1

Belo Horizonte - 7

Betim - 1

Boa Esperança - 1

Bom Jesus da Penha - 1

Brasilândia de Minas - 1

Campina Verde - 2

Capitólio - 2

Caratinga - 1

Carneirinho - 2

Cedro do Abaeté - 1

Conquista - 1

Conselheiro Lafaiete - 1

Cruzeiro da Fortaleza - 2

Esmeraldas - 1

Estrela do Sul - 1

Felício dos Santos - 1

Guimarânia - 1

Ibirité - 1

Ijaci - 1

Ingaí - 1

Ipatinga - 1

Itaú de Minas - 7

Ituiutaba - 4

Iturama - 1

Janaúba - 1

João Pinheiro - 7

Juiz de Fora - 1

Lagoa Formosa - 1

Lavras - 3

Malacacheta - 1

Manhuaçu - 2

Matipó - 2

Monte Carmelo - 3

Montes Claros - 1

Oliveira - 1

Paracatu - 3

Paraopeba - 1

Passos - 7

Patos de Minas - 8

Patrocínio - 1

Pedra do Anta - 1

Pedro Leopoldo - 1

Perdizes - 1

Perdões 1

Pirapora - 2

Piumhi - 2

Planura - 1

Prata - 1

Pratápolis - 1

Rubim - 1

São João da Manteninha - 1

São João Nepomuceno - 1

São Sebastião do Paraíso - 8

Teófilo Otoni - 1

Uberaba - 11

Uberlândia - 12

Unaí - 1

Varginha - 1

Várzea da Palma - 2