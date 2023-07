Papa Francisco torna bispo de Uberaba venerável e ele pode ser beatificado

Antônio de Almeida Lustosa, conhecido como Dom Lustosa, pode ser beatificado após ser considerado venerável pelo Papa Francisco no último dia 22 de junho de 2023.

Lustosa foi bispo de Uberaba durante cinco anos e teve uma passagem muito lembrada na região do Triângulo Mineiro, por um trabalho de fé dentro do seminário do município. A repercussão da história aconteceu nesta segunda-feira (3/7).