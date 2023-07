Idoso presenteia gerente de banco com galinha por bom atendimento em Minas

432

Sr. Jesus levou sua galinha preferida de presente para Caroline, gerente do banco onde o idoso tem conta, em Minas Gerais (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um idoso de 93 anos viralizou nas redes sociais depois de entregar um presente inusitado à gerente de um banco, em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Como agradecimento pela gentileza e o bom atendimento recebido, ele levou uma galinha viva para a profissional.Caroline Timóteo estava em mais um dia normal de trabalho, quando viu o senhor Jesus chegando ao banco com um saco na mão. "De repente ouço 'piados' vindos de dentro do saco. E o sr. Jesus vem em minha direção sorrindo e disse: trouxe uma galinha pra você 'fia'.", compartilhou pelo Linkedin.Ele a presenteou por seu gesto com o que tinha de melhor: a galinha. E não foi qualquer uma, essa era sua favorita, colocada cuidadosamente em um saco furado para conseguir respirar. A gerente diz que a galinha não vai parar na panela, vai ser animal de estimação a partir de agora. O bichinho já ganhou até nome: Judith."Receber tamanho carinho dos clientes e presenciar tamanha satisfação dos mesmos só mostra que estou no caminho certo", afirmou.A publicação incentivou outros internautas a compartilhar histórias semelhantes nos comentários. "Me lembro quando trabalhava com abertura de conta poupança e corrente, um senhor super simples chegou de bicicleta e me trouxe um litro de detergente que ele mesmo fazia. Achei o melhor presente que ganhei na vida, vi um presente simples e singelo, mas que pra mim veio cheio de significados", contou uma usuária.