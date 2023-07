Homem é morto ao reclamar de barulho em festa; irmão é baleado

Uma confraternização terminou com dois irmãos, de 33 e 38 anos, baleados. O mais novo foi atingido na cabeça e morreu. Já o outro foi alvejado no braço e no ombro, e recebeu atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, os irmãos estavam incomodados com o barulho que vinha de uma casa vizinha, no Bairro Monte Sião, em Montes Claros, no Norte de Minas. Já passava de duas horas da manhã desta segunda-feira (3/7) e havia uma festa no local.





Motorista mata mulher que passeava com cachorro, foge e é detido Os irmãos, então, foram até a casa do vizinho pedir para que o barulho acabasse. Contudo, o anfitrião da confraternização não aceitou o pedido dos irmãos e um bate-boca começou.

No meio da discussão, o anfitrião sacou uma arma e atirou na direção dos irmãos. Na sequência, fugiu da casa e está sendo procurado pela Polícia Militar.



Os policiais tiveram contato com a mulher do suspeito, que disse que há tempos eles estão tendo problemas com os vizinhos por causa de repetidas confraternizações que fazem no local.