Vale vai ativar novas sirenes de emergência em Nova Lima e Itabirito

Antes do toque da sirene será emitida uma mensagem informando que se trata de um teste (foto: Júlia Pontes/Divulgação)



Novas sirenes de emergência serão ativadas nas barragens do Complexo Vargem Grande nesta quarta-feira (5/7), às 10h. A mineradora Vale, em conjunto com a Defesa Civil de Nova Lima e de Itabirito, cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Central de Minas Gerais, respectivamente.





Leia também: Vale abre edital para receber eventos em área com barragens desativadas As sirenes poderão ser ouvidas nas áreas internas das barragens; nos condomínios Vale dos Pinhais e Estância Alpina; na Linha Verde, Vila A, Vila E; e em propriedades rurais localizadas na região. Não é necessária nenhuma ação da comunidade, que poderá manter sua rotina normalmente.

Essa ativação, ou comissionamento, é o primeiro acionamento de uma nova sirene. Será feito com o som real de emergência e tem duração estimada de 7 minutos, para testar o seu funcionamento e verificar o alcance do som. Antes do toque será emitida uma mensagem informando que se trata de um teste.





De acordo com a mineradora, as barragens da empresa passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG). Informações sobre as estruturas podem ser obtidas neste site.