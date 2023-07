Mulher é estuprada em festa e foge ao agredir autores com uma tesoura

Mulher foi estuprada durante Festa de Congadas, em Jesuânia (foto: Prefeitura de Jesuânia)

Uma mulher, de 20 anos, foi estuprada por dois homens na Festa de Congadas, em Jesuânia, no Sul de Minas.De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na festa quando chegou na barraca onde os homens trabalhavam. Eles começaram a conversar e, minutos depois, convidaram a mulher para entrar no local.