Homem é preso em flagrante em ato sexual com cachorro em Minas

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por estar praticando ato sexual com um cachorro, na zona rural de Itaú de Minas, no sudoeste de Minas.





Leia também: Papa Francisco torna bispo de Uberaba venerável e ele pode ser beatificado Os policiais desceram da viatura para saber o que o motorista fazia naquela região. Nesse momento, escutaram o latido de um cachorro vindo de dentro da propriedade.

Ao entrarem no local abandonado, os policiais viram o homem praticando ato sexual com o cachorro. O animal estava com o focinho e as patas amarradas. Além disso, foi identificado sangramento no ânus do cachorro.

O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia de Passos. Segundo a PM, ele ficou em silêncio quando questionado pelos militares sobre o crime cometido.

Já o cachorro foi encaminhado pela Polícia Militar para uma clínica veterinária, onde passou por atendimento médico e ficou internado em observação. O animal não corre risco de morrer.