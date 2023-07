Romeo de Paoli: o arquiteto que projetou o casarão no Lourdes que viralizou

432

O Edifício Teixeira da Rocha, projetado por Romeo de Paoli, terminou de ser construído em 1945 (foto: O Cruzeiro/Arquivo EM/D.A Press e Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O imóvel localizado na Rua da Bahia, no Bairro de Lourdes, que virou assunto nas redes sociais por seu ar de mal-assombrado e estar disponível para alugar, foi projetado pelo engenheiro civil, pintor e projetista Romeo de Paoli (1908-1994), descendente de italianos. O arquiteto assina outras casas e prédios famosos de Belo Horizonte, um deles a poucos metros do casarão que ficou famoso na internet.





Ainda na adolescência, De Paoli cursou a Escola Italiana da Società Operaria Italiana de Beneficenza e Mutuo Soccorso e foi aprendiz de arquitetura no escritório de António Costa Christino. De volta a Belo Horizonte, Romeo se formou na Escola de Engenharia da UFMG, em 1932.Antes de ingressar no mundo da construção, Paoli foi fiscal da prefeitura da capital entre 1928 e 1934. Naquele ano, ele montou seu escritório de engenharia e arquitetura.

Lucas Lopes (esquerda) ao lado do arquiteto Romeo de Paoli (direita) (foto: PBH/Reprodução)

Também era um comerciante, sendo um dos primeiros a explorar pedreiras calcárias de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, sendo fundador de uma indústria de mármores artificiais, chamada Louza Remy. Além disso, era proprietário de uma casa de material de construção.

Em 1945, Paoli se mudou para o Rio de Janeiro, onde morreu em 1994. Em terras cariocas, Romeo foi homenageado com a Medalha do Mérito da Engenharia e Arquitetura.

Estilo próprio

Romeo de Paoli utilizava elementos da art decó em suas construções maiores, como colégios e hotéis. Nas residências que assinava, mesclava as estéticas clássicas, neocoloniais e românticas. Grande parte de suas obras estão localizadas na região Centro-Sul.

O Centro dos Chauffeurs de Belo Horizonte, localizado na rua Acre, regiao centro-sul da capital, foi fundado em 2 de janeiro de 1922, projetado pelo engenheiro Romeo de Paoli (foto: Marcos Michelin/Estado de Minas - 13/02/2004 )

Em estilo arquitetônico que mescla características de moderno e clássico, o Colégio Monte Calvário foi construído em 1939, na avenida do Contorno, no Prado, região Oeste de Belo Horizonte. (foto: Auremar de Castro/Estado de Minas - 26/12/2003)

Além do Edifício Teixeira da Rocha, Romeo de Paoli assinou diversos imóveis icônicos em BH:

Colégio Santo Agostinho - Av. Amazonas, nº 1803

Capela Monte Calvário - Av. Contorno 9384, Barro Preto

Colégio Monte Calvário - Av. Contorno 9834, Barro Preto

Centro dos Chauffeurs de BH - Rua do Acre 107, Centro

Hotel Madrid - Rua dos Guaranis 12, Centro

Hotel Metrópole - Rua da Bahia 1023, Centro

Colégio Imaculada Conceição - Rua da Bahia 1534, Lourdes

Casa Afonso Pena 1 - Av. Afonso Pena, 2925

Casa Afonso Pena 2 - Avenida Afonso Pena 2935, Funcionários

Colégio Santo Agostinho - Av. Amazonas, 1803, Santo Agostinho

Casa Rua Paraíba - Rua Paraíba, 523, Savassi

Antigo Museu do Telefone - Av. Afonso Pena, 1180

Edifício Imperial Palace - Rua Guaicurus, 436

Playground do Minas Tênis Clube - Rua da Bahia, 2244

Imóvel à Av. Amazonas, 1725

Ex-presidente do Cruzeiro

Em 1936, Romeo de Paoli foi presidente do Cruzeiro, ficando apenas 27 dias no cargo. Ele tomou posse em 12 de maio daquele ano e deixou o cargo em 1º de julho.

Em junho de 1936, o Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro disputar um amistoso contra o Flamengo. Romeo, então presidente do time, denunciou que o América tentou impedir o amistoso lançando uma campanha difamatória contra a Raposa no estado fluminense, o que teria levado à sua renúncia (foto: Reprodução / Twitter @do_almanaque)

Segundo torcedores, o arquiteto renunciou após desentendimentos com cartolas de times rivais. Paoli teria declarado que "no ambiente do futebol, pululam mentalidades ignorantes e sem lealdade".

No mesmo ano, sua filha Talula, então com quatro anos de idade, foi a segunda colocada no Concurso de Belleza Infantil, organizado pelo Diário da Tarde. Aquela foi a segunda edição da competição.

Romeo de Paoli também era pintor. Em 1973, a revista O Cruzeiro, dos Diários Associados, publicou reportagem sobre uma exposição de quadros do arquiteto na Galeria Marte 21, em Ipanema.



O texto destacava uma nova fase do artista, que "até então, pintara os exteriores das casas de nossa arquitetura colonial, fixando fachadas, janelas e portais, colhidos no Largo do Boticário, em Ouro Preto ou São João del-Rei".

Em 1973, já no Rio de Janeiro, Paoli falou à revista 'O Cruzeiro' sobre suas obras de arte (foto: O Cruzeiro/Arquivo EM/D.A Press )

O "casarão em Lourdes"

A nova perspectiva de Romeo de Paoli passou a retratar, como ressalta a revista, "de dentro para fora, enquadrando nos vãos das velhas janelas a paisagem em torno, com verdes ou casarios".Os quadros do engenheiro, arquiteto e pintor voltaram à revista O Cruzeiro alguns anos depois, em 1978, quando expôs obras na galeria da Associação Mineira de Imprensa, em BH.Os atuais donos do Edifício Teixeira da Rocha, localizado na Rua da Bahia, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, negam serem os autores do anúncio de um apartamento no local, com o aluguel de R$ 800. A propaganda, feita pelo site OLX, anunciava a moradia de 70m² com imagens do local deteriorado e a fachada repleta de pichações.