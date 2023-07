Curaçao pode sediar festival culinário e expor patrimônio histórico de MG

432

Cidade de Willemstad, em Curacao (foto: Pixabay/Divulgação)

A ilha holandesa no Caribe, Curaçao, em parceria com o Governo de Minas, poderá receber um festival de cozinha mineira, além de uma exposição sobre os patrimônios históricos da humanidade de Minas na capital Willemstad.





Também ficou combinado na proposta viagens de trabalho a Curaçao com profissionais da imprensa mineiros e de patrimônios históricos curaçauense expostos no Circuito Liberdade, em Belo Horizonte. Além disso, contatos nas áreas de patrimônio, cultura, turismo e artes serão estabelecidos para impulsionar as relações entre Curaçao e Minas Gerais.

“Estamos muito abertos a receber investimentos de empresas que olhem para Curaçao, mas mirem a região caribenha como um todo, pois somos 3 milhões de habitantes", afirmou o Ministro do Desenvolvimento Econômico de Curaçao, Ruisandro Cjintjie.

Desde o início do ano o estado mineiro e o país caribenho vêm formando uma relação. Em fevereiro, firmaram um acordo que Belo Horizonte realizaria voos diretos para Curaçao, impulsionando o turismo entre esses dois destinos.

Objetivos da parceria

Cjintjie esteve em Belo Horizonte e encontrou com autoridades do governo mineiro para abrir cenários de oportunidades para segmentos, especialmente o turismo e a cultura.

O objetivo da ação, de acordo com o Governo, é realizar uma parceria mútua, capaz de internacionalizar os destinos turísticos para os públicos de ambos os países, a fim de incentivar a visita de turistas oriundos da ilha.





De acordo com o planejamento, as ações devem começar no segundo semestre, e abrangem segmentos como a gastronomia, a coquetelaria, o marketing turístico e a cultura.

Os trabalhos serão realizados a partir da parceria entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Curaçao Tourist Board, Sebrae, Azul Linhas Aéreas, Horeca e Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata).