'Profissionalismo, gente': jovem preso por crimes no Discord viraliza

meus amigos a cara deste arrombadopic.twitter.com/W6zPXFwnxI %u2014 juju (@nayuusz) July 4, 2023

A entrevista de Pedro Ricardo Conceição da Rocha, de 19 anos, preso por ser suspeito de criar grupo no Discord para estupro de vulnerável, viralizou nas redes sociais. Isso porque o jovem criticou os repórteres que o entrevistaram durante sua chegada na delegacia. Ele chegou a pedir profissionalismo aos jornalistas.

Pedro, conhecido como King, foi alvo da segunda fase da operação Dark Room, que investiga grupos de exploração sexual infantil no aplicativo Discord. Ele participava de uma partida online quando foi detido por policiais civis, que o encaminharam para a delegacia em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Pedro Ricardo Conceição da Rocha pediu profissionalismo aos jornalistas (foto: Reprodução / redes sociais)

Quando Pedro chegou ao local, os jornalistas perguntaram a ele o que ele fazia no Discord , se consumia pedofilia infantil e até se era um pedófilo. Ele negou todas as acusações, com certo deboche.

Em um momento, Pedro diz que morava na casa de sua avó, no que foi questionado se ele era uma vergonha para sua família. Nesse momento, o jovem diz aos repórteres: “Profissionalismo, gente!”.

“A vontade de bater é grande, e a de rir também de tão absurdo”, declarou um perfil do Twitter. “Os repórteres conseguiram a proeza de ser mais merdas que o meliante em questão”, criticou outro.