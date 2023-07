Vídeo de mulheres brigando durante filme da Barbie viraliza

438

O que era para ser uma sessão normal de ‘Barbie’ terminou em pancadaria em um cinema, na sexta-feira (21/7), em São Paulo. Uma das mulheres acusou a outra de ter maltratado sua neta, que a acompanhava. O momento foi registrado por outro espectador do filme, que postou o momento nas redes sociais e acabou viralizando.

"Não almoçou não? Ela estava ofendendo minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!", disse a mulher, enquanto empurra a outra. As duas foram separadas por outras pessoas que estavam no cinema. A cena ocorreu durante os créditos de ‘Barbie’, ao som de ‘What was I made for?’, de Billie Eilish, parte da trilha sonora e que era muito aguardada pelos fãs.

Uma das envolvidas é Melissa Oliveira, que foi empurrada pela outra mulher. Ela usou seu perfil no Twitter para dar suas versões dos fatos. “Eu fui assistir 'Barbie', a sessão começava 16h. Cheguei atrasada e essa família estava sentada no meu lugar. Fiquei em pé por uns dois minutos mais ou menos esperando elas se arrumarem", começou.

Ela ainda conta que a criança que acompanhava a mulher estava falando alto durante o filme, “como se estivesse no sofá de casa”. "Falava constantemente alto, como se estivesse no sofá de casa. Foi tão absurdo que, no meio do filme, eu liguei para a polícia falando que tinha uma criança em um filme não indicado", apontou.

Segundo Melissa, a gota d’água ocorreu durante os créditos. “O filme rolando e a criança abre o YouTube do meu lado, bem na hora da música da Billie. Eu reclamei daí a mãe dela e as outras que estavam do lado já começaram a me chamar de vagabunda, piranha e mimimi", explicou.

A briga ocorreu em um cinema de São Paulo, ao término da sessão (foto: Warner Bros/ divulgação / reprodução / Twitter)

A jovem ainda contou que disse à família que a criança não tinha a idade mínima para ver o filme. Em um momento, Melissa falou que a criança não deveria estar ali devido à indicação de idade do filme. "Eu simplesmente falei que a indicação do filme era 12 anos e que ela não deveria estar ali. E falei bem alto: 'Pergunta para sua mãe o que é sugar daddy, porque é isso que fala no filme'. Eu só falei isso o tempo todo, inclusive dá para ouvir no vídeo que eu falava isso. Eu não xinguei ninguém, só queria assistir meu filme em paz", apontou.

A garota ainda disse que não ofendeu a criança. “Eu não procurei briga com ninguém, eu não levantei a voz com ninguém. Simplesmente levaram uma criança que não se comportou no cinema, mas pela atitude da avó já devem imaginar o porquê. Em momento nenhum, eu fui grossa com a criança. Eu só falei que ela não estava na casa dela”, contou. A outra mulher envolvida não foi identificada.