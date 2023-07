Mulher vê mensagem da ex em celular e arranca testículo do marido

438

A mulher, de 27 anos, foi presa por suspeita de cortar o testículo do companheiro, além de machucá-lo na cabeça (foto: Reprodução)

Uma mulher de 27 anos foi presa por suspeita de cortar o testículo do marido, de 40, além de machucá-lo na cabeça. O caso ocorreu na Zona Rural de Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal, na madrugada de domingo (23/7). Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o fato ocorreu após a autora ver algumas mensagens da ex do companheiro no celular dele.

Segundo a pessoa que denunciou a ocorrência relatou para a polícia, a vítima tem uma união estável com a autora. Na noite de domingo, o casal iniciou uma discussão após a mulher ver mensagens da ex do companheiro no telefone dele.

Ao tentar impedir que a companheira saísse da casa, o homem teve o testículo arrancado. De acordo com a ocorrência, a mulher segurou e cortou a bolsa escrotal do companheiro, deixando o testículo exposto. Além disso, a vítima também foi agredida na região da cabeça, causando uma lesão.

O homem foi conduzido por familiares ao Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto. Após o ocorrido, a mulher fugiu e se escondeu na casa de uma amiga, na cidade de Santo Antônio de Goiás. A equipe da PMGO localizou e prendeu a autora.

A mulher foi conduzida para o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de Águas Lindas de Goiás (GO). Segundo informações da unidade, ela foi liberada após passar por audiência de custódia, nesta segunda-feira (24/7). Ela alegou legítima defesa. Disse que o marido teria pegado uma faca durante a discussão.