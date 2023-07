Mulher toma choque em máquina de alta pressão e morre ao lavar calçada

438

Daiani de Oliveira usava uma máquina de alta pressão para lavar a calçada quando tomou o choque (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma mulher de 39 anos morreu após tomar um choque enquanto limpava a calçada de casa com uma máquina lavadora de alta pressão, conhecida como lava a jato.





Um vizinho ouviu gritos de socorro da filha de Daiani de Oliveira Nobre, de acordo com a Polícia Militar. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (24), em Joinville (SC), a 183 km de Florianópolis.



O homem pulou o muro e viu a vítima caída no chão da calçada ao lado do equipamento. Ele descreveu que havia bastante bastante água em volta do corpo de Daiani.







À PM, ele contou que tentou reanimá-la junto com outros vizinhos e que acinou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



Os socorristas também tentaram reanimar a vítima, mas a morte foi constatada no local.