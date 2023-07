Jovem grava explosão de panela de pressão: "Afundou o fogão"

438

Panela de pressão explode, destrói fogão e espalha feijão por toda a cozinha (foto: (Reprodução/TikTok))

Uma jovem viralizou nas redes sociais após gravar o momento exato em que uma panela de pressão explode na cozinha de sua casa. No vídeo é possível ver o utensílio “inchado” e explodindo em poucos segundos. O estouro foi tão grande que destruiu o fogão e espalhou feijão por todo o cômodo. Na legenda da publicação, Isabela Paiva alertou sobre o perigo e disse que estava “rindo de nervosa”. O vídeo foi publicado no TikTok e já acumula mais de 17 milhões de visualizações, 2 milhões de curtidas e 40 mil comentários. O caso ocorreu no último sábado (22/7), no Rio de Janeiro.

Confira o momento da explosão:

Atenção sobre os perigos



As imagens alertam sobre o perigo deste que é um dos utensílios mais temidos na cozinha. Se manuseado de forma errada, pode causar diversos acidentes graves e até matar. Procurado pelo Correio , o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) reforçou sobre os cuidados na hora de escolher a panela. Comprar os produtos que possuem o selo de certificação, ler atentamente as instruções de funcionamento, preservar o estado físico do utensílio e respeitar a capacidade máxima para cozimento estão entre as principais recomendações da autarquia federal. Confira a lista completa:

Comprar panelas que possuem o selo do Inmetro. Ele atesta que a pena passou pelo processo de certificação e atende aos requisitos de segurança definidos na regulamentação vigente;

A panela deve ter na tampa um aviso de forma clara que chame atenção das necessidades que precisam ser atendidas antes de ser utilizada;

Antes de utilizar a panela, o consumidor precisa ler atentamente as instruções do utensílio doméstico;

Atentar quanto ao processo de limpeza da panela;

O anel de borracha, utilizado para vedar a tampa, precisa estar em boas condições, sem sinais de danos ou envelhecimento;

Todos os componentes devem ser repostos somente pelo fabricante;

Respeitar a capacidade máxima para o cozimento;

Durante o cozimento, o fundo da panela deve ser mantido sempre plano de forma que o cabo fique no interior do limite do fogão, impedindo que crianças tenham acesso.

Veja os alimentos não podem ser preparados na panela de pressão

"Certos alimentos não devem ser cozidos na panela de pressão. Entre eles, frutas, lentilhas, mandioca, arroz, cereais diversos e massas", alerta o Instrutor de Combate a Incêndios, Tenente André Telles, do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. "Durante o cozimento, esses alimentos podem fazer espuma ou escalar, podendo obstruir a válvula controladora de pressão e danificar o utensílio. O açúcar, por exemplo, pode cristalizar e danificar a válvula, causando acidente", acrescenta.

Outra recomendação dada pelo especialista é não mexer na panela durante o cozimento. "O vapor deve sair naturalmente, sem intervenção de qualquer objeto. Colocar a panela de pressão embaixo de água fria também pode causar acidente. Antes de abrir a panela de pressão é importante apagar o fogo e aguardar que todo o vapor saia Seguindo todas essas instruções de segurança, o acidente pode ser evitado", reforça.

"Agora que fiquei famosa, vou ter que gravar conteúdo"



Em outro vídeo publicado na mesma rede social, a jovem mostrou os estragos causados pela panela de pressão e revelou que ficou das 13h do sábado (22/7) até quase meia-noite limpando a casa. "O teto ficou todo sujo. Precisamos esfregar com uma colher para tirar todo o feijão. Tivemos que tirar todos os objetos de casa para lavar. A borracha da panela de pressão foi parar no outro cômodo. Só para vocês terem uma noção, voou feijão dentro do armário que estava fechado", revelou.

Apesar do susto, Isabel vibrou com o número de visualizações e seguidores que conquistou com a publicação do vídeo e disse que vai virar influenciadora digital. "Agora você precisa falar os conteúdos que vocês gostam. Agora que eu fiquei famosa vou ter que gravar conteúdo".

Assista ao vídeo completo: