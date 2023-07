'Barbie' ou 'Oppenheimer'? Teste para seleção de empresa viraliza

438

'Barbie' e 'Oppenheimer' estrearam juntos no cinema, na quinta-feira passada (20/7), o que criou uma rixa entre os fãs (foto: Divulgação)

Qual a pergunta mais difícil você já respondeu em uma seleção de emprego? Um empresário de Curitiba, chamado Jhon Medeiros, resolveu compartilhar uma nova pergunta que faz para os candidatos a colaboradores da empresa em um grupo de empreendedores da sua cidade. A questão, tão curiosa, extrapolou os limites do grupo e viralizou na internet.

O homem começa a publicação dizendo que elaborou um “teste simples para contratar apenas os de mentalidade apta para sua empresa” e afirma que, como o negócio está crescendo, ele está cada vez mais em busca de “colaboradores fiéis e parceiros”.

P U T A



Q U E



P A R I Uhttps://t.co/R7hm3qnvxb pic.twitter.com/KUPOwjnxgN %u2014 Vagas Arrombadas (@vagasVTNC) July 26, 2023

"Você assistiu BARBIE ou OPPENHEIMER? Explique”, postou, mostrando um print da página de questionário da seleção. Para ele, a resposta do candidato vai revelar pontos importantes. “Assim é possível distinguir:1) aqueles que preferiram uma anedota cinematográfica que retrata um falso componente de feminilidade com histeria, futilidade e trivialidade. 2) aqueles que optaram por uma película que retrata parte da história da humanidade com consequências políticas e econômicas que se perpetuam até os dias hoje”, defendeu.

Ele ainda terminou fazendo uma paráfrase do escritor Ernest Hemingway. “Quem estará nas trincheiras empresariais ao teu lado? - E isso importa? - Mais do que a própria guerra comercial”, postou. Por fim, ele deu um recado para os colegas de profissão: “Tenha sempre as mentes aptas ao seu lado, sua empresa é seu castelo, tenha os melhores cavaleiros para defendê-lo!”

A postagem foi parar em um perfil que faz críticas a processos seletivos e vagas de emprego, chamada ‘Vagas arrombadas’. Por lá, os usuários das redes sociais criticaram o posicionamento do empresário. “E a gente reclamava de empresas se baseando em horóscopo…”, apontou o perfil.

“O mané ainda por cima glorificando Oppenheimer... Vai perguntar pra um japonês o que ele acha do Oppenheimer”, criticou outro, lembrando que o filme de Nolan retrata os episódios de Hiroshima e Nagasaki, em 1945.

“A única coisa certa nesse texto é a palavra película, já que Oppenheimer foi gravado num filme de 70 milímetros”, um usuário apontou. “Achei ótimo porque assim já excluo a empresa”, selecionou uma trabalhadora.

Também existem comentários que mostram como responderiam à questão. “Nenhum dos 2, pois estou desempregada e não tenho dinheiro para ir ao cinema.Quero ver o cara não contratar depois de uma resposta dessa”, elaborou um perfil.

“Nenhum dos dois, patrão. Eu assisti Missão Impossível 7 pois, além de pensar fora da caixa com meu mindset diferenciado, me identifico com o protagonista, que sempre está aberto para novos desafios, não importa o quanto pareçam impossíveis. Além disso, o que mais me chama atenção no filme é o quanto ele confia na sua qualificada equipe de apoio, fundamental para o seu sucesso. Me identifico muito com a saga. Quando começo?”, respondeu outro.