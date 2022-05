Panela de pressão explode e mata uma pessoa em restaurante

Acidente aconteceu neste domingo (foto: Reprodução/Pixabay) Na manhã deste domingo (8/5), uma panela de pressão explodiu em um restaurante em Ceilândia Norte, no Distrito Federal (DF). Duas pessoas ficaram feridas e uma morreu no local.

As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentaram reanimar a vítima por cerca de 50 a 60 minutos.

A mulher, que aparenta estar na casa dos 30 anos, não resistiu e morreu no local do acidente.