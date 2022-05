Aposta única leva R$ 4,4 milhões da Mega-Sena

Confira as dezenas sorteadas da Mega-Sena (foto: YouTube CEF)

Uma apostada de Vassouras (RJ) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.479 da Mega-Sena, neste sábado (7/5), sorteada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). O prêmio a ser pago é de R$ 4.456.908,10. O novo milionário fez uma aposta simples.