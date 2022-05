Mineiros acertam 5 números e quase levam R$ 4,4 milhões da Mega-Sena

Para receber o prêmio, o ganhador pode optar por ir a uma casa lotérica (foto: Marcelo CamargoAgência Brasil) Oito apostas da Mega-Sena feitas em Minas Gerais quase foram as ganhadoras dos R$ 4,4 milhões sorteados na noite deste sábado (7/5). Os jogos foram feitos em Belo Horizonte (2), Cássia, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Porteirinha e Pratapolis.



Esses apostadores, que acertaram 5 números, vão receber R$ 26.882,94 cada.







As dezenas sorteadas foram: 10 - 15 - 17 - 20 - 21 - 35.

Como jogar









Para receber o prêmio, o ganhador pode optar por ir a uma casa lotérica, portando comprovante da aposta e número de resgate (em memória), gerado no portal Loterias Caixa, com validade de 24h. Apostas realizadas no portal ou pelo aplicativo também podem ser recebidas em qualquer agência Caixa, para valores líquidos de até R$1.332,78 (ou R$ 1.903,98 bruto).