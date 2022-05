Corpo de mulher em chamas é encontrado em Samambaia (DF); polícia investiga

(foto: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o assassinato de uma mulher encontrada em chamas no Parque Ecológico Gatumé, em Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. O crime aconteceu na manhã deste sábado (7/5), na quadra 427, conjunto 1. Quando o Corpo de Bombeiros chegou para prestar os primeiros atendimentos, a vítima já estava morta.Os socorristas apagaram as chamas e chamaram uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para isolar a área e preservar os vestígios deixados pela pessoa responsável pela barbárie. Investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) estão na rua atrás de informações que levem ao esclarecimento do crime.