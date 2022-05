Motorista invade contramão e bate de frente com carreta na BR-365

Homem ficou preso às ferragens e foi encaminhado ao hospital em estado grave (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um homem ficou gravemente ferido após colidir com uma carreta na BR-365, na altura do km 495, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na manhã deste sábado (7).Segundo informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o motorista transitava no sentido Uberlândia, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão. O carro bateu de frente com uma carreta, que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o veículo capotou às margens da rodovia.A vítima ficou presa às ferragens, mas, segundo os bombeiros, estava consciente durante o atendimento e apresentava um corte na cabeça.Para resgatar o motorista, os bombeiros tiveram que cortar a lataria do carro. Uma equipe do Samu constatou que o estado de saúde do homem é grave e ele foi encaminhado ao hospital da cidade. O motorista da carreta não se feriu.