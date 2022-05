Homem com mandados de prisão é encontrado morto em delegacia de Alfenas

A Polícia Civil de Alfenas informou que um homem com dois mandados de prisão foi encontrado morto em uma cela da Delegacia Regional do município de 80 mil habitantes no Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Maxwel Pereira Florêncio havia sido detido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (5/5). Sua ficha criminal era extensa, com ocorrências de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.









Constatado o óbito, perícia e rabecão foram acionados, e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML). Apesar do caráter de suicídio, um inquérito policial foi instaurado para apuração dos fatos e esclarecimento de dúvidas.





O Instituto de Cidadania e Direitos Humanos e a Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Alfenas vão solicitar detalhes a respeito da morte do detento.





“A preservação da integridade física e moral e a própria dignidade da pessoa suspeita ou investigada deva ser preservada pelo estado que detém o poder de custódia do cidadão”, declarou o presidente do Instituto, Wander Cherr Marcolino.