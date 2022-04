Pelo menos 50 carros foram queimados em pátio em Alfenas

Pátio em Alfenas foi tomado pelas chamas (foto: OAlfenense/divulgação)



Quando os militares chegaram ao pátio, na Vila Teixeira, em Alfenas, pelo menos 50 veículos já tinham sido tomados pelas chamas. “Foi solicitado o empenho da guarnição de UR para a possibilidade de vítimas e apoio no local”, completa.

O Corpo de Bombeiros fez a contenção para evitar que as chamas se alastrassem e o fogo colocasse em risco a estrutura do local. Uma equipe da Polícia Militar, e o caminhão pipa da Prefeitura de Alfenas também foi acionados.



De acordo com a Polícia Civil, há aproximadamente 200 veículos no pátio. O local já foi credenciado do Detran, mas não pode receber mais veículos. “Aguardamos o laudo da perícia e o caso é investigado”, informa o delegado Márcio Bijalon.

O Estado de Minas tentou contato com o dono do pátio, mas até a publicação desta reportagem, não teve resposta.

Pelo menos 50 carros foram queimados num pátio em Alfenas, no Sul de Minas. O local já foi credenciado do Detran, mas segundo a Polícia Civil, não pode receber mais veículos. O caso, que aconteceu na madrugada desta terça-feira (26/04), é investigado.