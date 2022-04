Cão abandonado sem água e comida é resgatado em Alfenas, no Sul de Minas

Abandonado à própria sorte. Esse foi o cenário identificado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após chegar a uma residência na cidade de Alfenas, no Sul do estado, e encontrar um cachorro sem água e sem comida.

Cachorro foi resgatado em uma casa no Bairro Jardim Primavera, nessa quarta-feira (27/4), e entregue aos cuidados de uma protetora de animais da cidade

O caso veio à tona por meio do recebimento de uma denúncia anônima e aconteceu 24 horas após o resgate de outros dois cães em situação de abandono em outro imóvel no município.

Logo, em nova diligência, uma equipe de policiais compareceu ao endereço localizado no Bairro Jardim Primavera, nessa quarta-feira (27/4), onde o animal foi achado sem a presença de moradores, informaram as autoridades no fim da noite de ontem.