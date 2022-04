Helicóptero Arcanjo completa 6 anos com 1,2 mil atendimentos no Sul de MG

Portal Terra do Mandu

Cada equipe de atendimento do Arcanjo é composta por 4 profissionais (foto: Cissul Samu/Divulgação)

Em seis anos de operação, completados nesta quinta-feira (28/4), o helicóptero Arcanjo já realizou 1.206 atendimentos em todo o Sul de Minas Gerais. A aeronave começou a atender após uma parceria entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas (Cissul Samu) e a 2ª Companhia de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar, em Varginha (MG), juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde.



De acordo com dados do Samu, nestes seis anos de funcionamento, foram 239 atendimentos na regional de Pouso Alegre, 646 na regional de Varginha e 321 nas regionais de Alfenas e Passos. Só em 2021, foram 183 atendimentos.

Só em 2021 foram registrados 183 atendimentos pelo Arcanjo na região (foto: Cissul Samu/Divulgação)



A primeira ocorrência com transporte de vítima aconteceu oito dias depois da implantação. Uma pessoa foi levada de Lambari para Varginha, em 6 de maio de 2016. Segundo o Cissul Samu, a aeronave atende 152 cidades que fazem parte do consórcio, com uma população estimada de 2,6 milhões de pessoas.



Cada equipe de atendimento é composta pelo piloto, que é um capitão do Corpo de Bombeiros, o tripulante, que também é do Corpo de Bombeiros, e a equipe do Samu, sempre formada por um médico e um enfermeiro.



(Iago Almeida/Especial para o EM).