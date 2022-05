Queda de barranco bloqueia BR-262 na altura de Rio Casca

Bloqueio já dura mais de nove horas e impede que motoristas trafeguem no local (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A BR-262 está totalmente interditada na altura do quilômetro 149, em Rio Casca, Zona da Mata do Estado, na manhã deste sábado (7). Um barranco cedeu durante a noite de sexta-feira (6) e provocou a inutilização da pista, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).