Passageiros de Barbacena vão pagar a passagem mais cara da região

A prefeitura de Barbacena chegou à conclusão de que o aumento deveria ser de R$ 0,55 (foto: Prefeitura) A Prefeitura de Barbcena, no Campo das Vertentes, anunciou que a partir da próxima segunda-feira (9/5) a passagem de ônibus terá um reajuste.

Irá saltar de R$ 3,45 para R$ 4. O aumento é de 15,9% na tarifa. A prefeitura explica que ele é necessário por causa do crescimento do preço do combustível e que há dois anos a tarifa não sofria reajuste.

"A empresa responsável pelo transporte público de Barbacena solicitou ao município um reajuste tarifário que elevaria do atual R$ 3,45 para R$ 6,44. Entre as alegações para o reajuste está o fato de os valores não serem reajustados desde 2019 e o aumento dos valores de outras variáveis como o combustível", explicou a prefeitura, em nota.

A prefeitura de Barbacena informou ainda que a solicitação da empresa foi analisada e que chegou à conclusão de que o aumento deveria ser de R$ 0,55.

"A solicitação da empresa foi analisada pela Comissão de Análises Tarifárias, que aprovou na noite de 2 de maio o reajuste no valor de R$ 0,55. Ou seja, a tarifa passa de R$ 3,45 para R$ 4. Em contrapartida, o município também condicionou ao cumprimento de condições do contrato como a melhora da oferta do serviço prestado", finalizou.

Passagem mais cara da região

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Barbacena tem população de 138.204. É uma das maiores cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes. E tem também a maior tarifa de ônibus.

O valor é superior ao encontrado em Juiz de Fora, 4ª maior cidade de Minas Gerais e polo da região, que tem a passagem de ônibus no valor de R$ 3,75. Se comparado com outras cidades, que tem população menor, o preço da passagem do transporte público na Cidade das Rosas é maior:

- Ubá (116.797 habitantes): R$ 3,80

- Muriaé (109.392 habitantes): R$ 3,40

- São João del-Rei (90.497 habitantes): R$ 3,90

Quando comparado com outras cidades de Minas, o valor pago em Barbacena é um dos maiores:

- Belo Horizonte (2.521.564 habitantes): R $4,50

- Uberlândia (699.097 habitantes): R$ 4,50

- Contagem (668.949 habitantes): R$ 5,00

- Juiz de Fora (573.285 habitantes): R$ 3,75

- Betim (444.784 habitantes): R$ 5,20

- Montes Claros (413.487 habitantes): R$ 3,50

- Uberaba (337.092 habitantes): R$ 4,25 (cartão) ou R$ 4,50 (dinheiro)