Redes sociais questionam sexualização de Boca de 09

Provando que a sexualização de Boca de 09 é tão problemática quanto a de Mc Melody.



July 27, 2023

Um menino negro, de apenas 15 anos e natural da periferia de Salvador conquistou quase 9 milhões de seguidores no Instagram. Vinicius Oliveira Santos, o Boca de 09, ficou conhecido por conta do jogo Free Fire, o qual fazia streaming jogando. Com a fama, vieram também algumas situações que não são muito adequadas para um adolescente. É o que destacou um perfil no Twitter, que levantou um debate sobre a sexualização do criador de conteúdo.

A situação do garoto é comparada com a de Melody, a jovem cantora que ganhou notoriedade em 2015, quando tinha apenas sete anos. Na época, viralizaram imagens da menina dançando de forma sensual em cima do palco, com roupas muito curtas. Na época, o Ministério Público abriu um inquérito acerca do conteúdo e do apelo sexual da garota.

O caso terminou com os responsáveis assinando um Termo de Ajustamento de Conduta. Mas, em 2018, Melody reapareceu, aos 11 anos, com o mesmo tipo de comportamento e foi questionada se usava silicone. Até agora, aos 16 anos, ela segue por esse caminho. Além de aparecer desta maneira, homens adultos a assediam durante os shows e nas redes sociais.

A respeito de Boca de 09, o perfil destaca que já conheceu o famoso por meio de uma fala problemática. “Alguns vídeos e comportamentos dele têm me chamado atenção desde que fiquei sabendo da existência desse menino, como esse em um podcast onde ele, com 13 anos de idade na época, disse que não recusava buracos; o que viesse era ‘lucro’”, diz a Thread. Trata-se de uma participação no programa Groselha Talk. No trecho, ele canta uma música de cunho sexual, chamada “Casei com a putaria”, de Kotim, MC Ryan SP e Mc Paiva ZS. Os outros participantes do podcast dão risada do garoto.

Boca de 09 faz piadas de duplo sentido nas redes sociais (foto: Reprodução / Instagram)

Outro momento resgatado pelo perfil é uma foto postada pelo próprio 09, em que ele aparece com um líquido branco no rosto, semelhante a um xampu. Nos comentários, a maioria das pessoas fez insinuações de que era, na verdade, sêmen. Também foram feitas muitas piadas sobre a orientação sexual do garoto.

Os comentários maliciosos também foram criticados pelo perfil em um vídeo em que ele aparece dançando de cueca ao lado de Mc Ryan SP. Além de mais insinuações de que o menino seria gay, os internautas também comentaram sobre o tamanho da sua genitália.

Em outros dois vídeos selecionados pelo perfil, Boca beija mulheres maiores de idade, enquanto é incentivado pelos amigos. Uma delas diz ter 23 anos e dá um selinho no menino dizendo que “ele é muito novo”. No segundo vídeo, um dos amigos adultos o segura pelo pescoço para que a mulher lhe beije.

Em outro momento selecionado, uma DJ manda um recado para Boca. “Esse vídeo pavoroso, de uma mulher dizendo que quando ele completar 18 anos de idade e der conta do recado, ela vai estar ali para ele”, ressaltou o perfil.

Já na publicação de Jon Vlogs, o menino aparece apoiado em um pênis de borracha. Quando o amigo começa a rir, insinuando algo sexual, ele larga o objeto. O perfil no Twitter diz estranhar que, com tanto conteúdo problemático, o Ministério Público não tenha movido uma ação. “Vinicius de Oliveira Santos, mais conhecido como Boca de 09, nunca foi sequer intimado por um conselho tutelar ou Ministério Público, o que é estranho em vista de que outros menores de idade, como Mc Pedrinho, recebeu proibição até de cantar por conta de suas letras explícitas”, apontou.

Apesar de ter recebido apoio de outros usuários que se dizem preocupados com 09, muita gente criticou, apontando que o comportamento é natural para um adolescente. O perfil levantou o questionamento de como o assédio é naturalizado. “Não devem ter noção do que é ter uma infância perdida por conta de hipersexualização, assédio. Crescer nesse meio não é nada fácil, ainda mais com assédio e sexualização. É por isso que muitos dos atores/cantores que passam por isso quando menores ficam traumatizados quando crescem, por entenderem o tamanho absurdo que eles passaram quando menores”, defendeu.

O influenciador não se manifestou sobre a discussão.