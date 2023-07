677

'Barbie de chapéu' foi removida por 'reivindicação de direitos autorais' Reprodução A música "Barbie de Chapéu", de Melody em parceria com a banda Aqua, 16, foi removida do Spotify e Youtube. Quem acessou os perfis da cantora no Spotify e Youtube, nesta quarta-feira (26/7), não conseguiu ouvir a nova canção.

Ao acessar a música no Youtube, a plataforma do Google publicou uma mensagem sobre "reivindicação de direitos autorais" no lugar de exibir o clipe. "Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Universal Music Publishing AB", informa o Youtube.

Já no Spotify, a canção de Melody tem a mensagem "está música não está disponível" ao ser clicada pelo usuário.

Procurada pela reportagem, a equipe de Melody informou que ainda não tem informações sobre a possível remoção, mas trabalham para a volta da música "o quanto antes".

"Ainda não temos nenhuma informação sobre uma possível remoção da música, tanto do youtube, quanto do Spotify, porém internamente está sendo verificado um possível erro de link e por isso a mesma encontra-se indisponível das plataformas, mas estamos tendo um suporte para que a música volte o quanto antes", diz a nota do time de Melody.

A reportagem entrou em contato com Youtube e Spotify para colher mais detalhes da decisão de remoção da música de Melody. A plataforma de vídeo informou que "o vídeo foi removido por reivindicação de direitos autorais". Já o serviço de streaming ainda não respondeu o contato.

Há dois dias, Melody comemorou nas redes sociais o fato da música estar perto dos três milhões de visualizações em apenas dois dias, no Youtube.