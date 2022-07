Melody tem música removida e é acusada de caloteira

Após as alfinetadas, fãs da Anitta mandaram mensagens para a gravadora de Ariana Grande, acusando Melody de plágio (foto: Reprodução / redes sociais)

Nesse fim de semana, as cantoras Anitta e Melody protagonizaram uma briga nas redes sociais que levou a ‘Girl from Rio’ a insinuar que os produtores de ‘Positions’, de Ariana Grande, poderiam derrubar a música ‘Assalto Perigoso, da adolescente brasileira, nas plataformas de streaming por plágio.

Os fãs de Anitta, então, começaram a mencionar a gravadora do hit americano, afirmando que a música de Melody já tinha mais de 40 milhões de acessos, sem dar os créditos para os autores. Foi então que Nija Charles, que divide os créditos de ‘Positions’ com Ariana, respondeu uma das publicações: “agora espere aí”.

Em seguida, ‘Assalto Perigoso’ foi removida da Apple Music e do YouTube. Na plataforma de vídeos, a música foi repostada, mas teve o número de visualizações zerado. No Spotify, não houve nenhuma alteração.

E não parou por aí: os fãs de Anitta pesquisaram a placa do carro de Melody e afirmam que o automóvel é alienado, tem documentos atrasados e cor alterada. Apesar de nas imagens constar que o veículo é cadastrado em Minas Gerais, não consta nenhum registro no DETRAN-MG.

ENDIVIDADA!!! Consultaram a placa da lamborghini da Melody e o carro é todo alienado, cheio de dívida, doc atrasado, não transfere e a cor original é Verde. pic.twitter.com/noNPXXEaBz %u2014 ATENÇÃO FOFOCAS (@atencaofofocas) July 17, 2022

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de Melody, mas até a publicação da reportagem, não obteve resposta.

Cantoras trocaram farpas

Tudo começou quando Anitta afirmou não ser petista e pediu para que os candidatos do PT não utilizassem sua imagem nas campanhas.Uma seguidora, então, questionou o posicionamento da campanha, chamando-a de ‘antipetista’.

A internauta lembrou, ainda, que o presidente Jair Bolsonaro (PT) compartilhou a publicação da cantora.

A poderosa respondeu: “Não, não meu amor... isso se chama falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não vê a Melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional... mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado, brigando sozinha ".

Melody rebateu as críticas, dizendo que a carioca não tira seu ‘nome da boca’: “Eu nunca falo mal dela e ela falou que o meu trabalho não é profissional. Como assim não é profissional? Quem é que está em Top 1 Brasil agora? Ela estava em Top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido. Então olha só, o meu trampo não tem isso de adicionar dinheiro assim, é tudo natural. Se não fosse profissional, não estaria em primeiro lugar."

Em seguida, a adolescente também desafiou Anitta a fazer uma música que alcançasse o topo do ranking dos mais ouvidos nos streamings. A "Girl from Rio", então, comentou a versão de Melody da música de Ariana Grande.

"Eu conheço os compositores da música que você bateu Top 1, mana. Acho que você não conhece eles, não, porque a música é da Ariana Grande no caso, né. Mas fica tranquila que eu não mostrei para eles se não... agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks aí para nós que aí você vira notícia", comentou.

Continuando a briga, Melody chamou Anitta, de 29 anos, de “senhora de quase 40 anos” e acusou a artista internacional de “colocar uma adolescente de 15 anos em uma discussão de cunho político para engajar”.

Parece uma ameaça né?

Mas vamos lá%u2026

Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Tá nervosa pq organicamente é difícil chegar no topo né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos + %u2014 Melody %uD83C%uDF6C (@McMeIody) July 17, 2022

Além de acionarem a gravadora de Ariana Grande, os fãs de Anitta compararam o trabalho de Melody com o de MC Loma, que, em 2019, viralizou com a música ‘Envolvimento’, que foi hit no carnaval daquele ano.