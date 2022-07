De Anitta à CL: desfile da Schiaparelli une personalidades de todo o mundo

Imagens de Anitta com outras convidadas do desfile viralizaram nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais )



Depois de um longo período limitando as apresentações presenciais e participação de muitos convidados, a semana de alta-costura retorna com toda força em Paris. Assim, a grife Schiaparelli inaugurou a temporada outono/inverno 22/23.

Diversas celebridades marcaram presença no desfile da marca italiana, além de personalidades da moda, como as irmãs Bella e Gigi Haddid. Nas redes sociais, perfis destacaram a pluralidade de nacionalidade dos convidados em um mesmo evento.





A poderosa Anitta foi um dos maiores destaques do evento. Com um look de crochê preto com detalhes dourado e um cone no formato dos seios, da própria grife, a brasileira sentou na primeira fila, ao lado da cantora sul-coreana CL e da britânica Rita Ora.

Na mesma fileira que a 'Girl From Rio' estava Anna Wintour, editora da Vogue americana, e o diretor criativo da Balmain, Olivier Rousteing. Cores neutras e tons sóbrios foram as escolhas da maioria dos convidados, a cantora nipo-britânica Rina Sawayama também optou por um look preto com acessórios dourados, que combinam com os desenhos de suas tatuagens.





Seguindo a linha, as atrizes Hunter Schafer e Emma Watson prestigiaram o evento uma do lado da outra. A estrela de Harry Potter usou um look mais casual, com uma calça jeans e uma camisa branca, cobertos por um blazer de mangas bufantes. Já a artista de Euphoria chamou a atenção com seus brincos dourados de “nave espacial”, provando ser um dos maiores ícones fashions desta geração.





A interação inesperada entre as duas rendeu suspiros dos fãs pela internet: “Eu preciso de um filme com elas duas”, comentou um usuário do twitter.





Impacto Digital

Além de movimentar Paris, o desfile aqueceu o mundo digital. Nas redes sociais, perfis se animaram com a interação entre as artistas convidadas do evento. Anitta viralizou em um vídeo “fofocando” com a Rina.

O desfile da Schiaparelli abriu a Semana de Alta Costura de Paris com o pé direito e foi o assunto mais comentado desta segunda-feira (4/7). O nome da grife italiana ficou entre os topics trendings do Twitter, ao lado das convidadas do evento, como as cantoras Anitta, CL, Rina Sawayama, e as atrizes Hunter Schafer e Emma Watson.