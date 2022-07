A representatividade de corpos e cores nos desfiles de moda

Diversidade não é uma tradição dos desfiles de moda, no Brasil ou no exterior. Muitas marcas têm trabalhado para levar às passarelas um forte discurso social de igualdade e representatividade e neste 13º episódio do podcast DiversEM vamos discutir a importância de defender a representatividade nas passarelas e mostrar o que ainda pode ser feito a favor da igualdade no mundo da moda. Para isso, o Estado de Minas conversou com a Aline Marques, especialista em cultura de moda.



Durante o antigo Egito, as vestimentas passaram a representar diferentes classes sociais, sendo sinônimo de identidade e poder. Apesar dessa ideia de roupas como forma de expressão se manter até os dias de hoje, Aline acredita que isso está em processo de mudança, pois definir a identidade de alguém de acordo com suas roupas, de certa forma, parece limitante. "Acho que a gente tem que repensar essa questão, se é, ainda, uma forma de expressão, ou ao contrário, uma venda de modelos pré-fabricados os quais a gente tem que seguir."



Representatividade foi uma preocupação de várias marcas na SPFW de 2022 (foto: Arquivo pessoal)





As mídias sociais certamente têm papel fundamental nessa mudança, pois foi onde as pessoas começaram a discutir e perceberam a necessidade de representar a pluralidade de corpos existentes nas passarelas. Pautas como a gordofobia passaram a ganhar mais espaço na mídia e o mercado da moda foi sentindo essas mudanças acontecerem.





Atualmente, uma marca representa muito mais do que apenas um nome. Os consumidores estão interessados em saber se a marca de quem eles compram tem valores parecidos com os seus, se certa empresa que produz roupa para mulheres milita a favor do feminismo ou se certa marca de shampoos não testa em animais, tornando o ato de usar uma roupa ser sinônimo a mostrar com o que você compactua. "(O consumidor) sabe que a roupa não é só uma roupa, é um símbolo", explica Aline Marques.



Representatividade na SPFW





Representatividade na moda é importante como compromisso ético e como forma de promover a auto-estima (foto: Nelson Almeida/AFP - 2/6/22)



A moda inclusiva tem ganhado espaço também no mercado esportivo nos últimos anos. Desde 2018, a empresa Pro Hijab produz em parceria com a Nike hijabs em tecidos esportivos para atletas muçulmanas. Em junho de 2022, na São Paulo Fashion Week, uma das maiores semanas da moda do mundo , celebridades e estilistas mostraram alguns avanços possíveis em inovação e representatividade, como algumas provocações ao binarismo e a presença de modelos trans.A moda inclusiva tem ganhado espaço também no mercado esportivo nos últimos anos. Desde 2018, a empresa Pro Hijab produz em parceria com a Nike hijabs em tecidos esportivos para atletas muçulmanas.