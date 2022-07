Trecho de Melody em 'Pipoco' abre questionamento sobre estratégia e dicção

A música 'Pipoco' está entre as cinco mais tocadas no Spotify Brasil nesta terça-feira.

A parceria da cantora Ana Castela com Melody e o DJ Chris no Beat foi lançada há um mês e vem colhendo frutos desde então. Com isso, nesta terça-feira (5/7), conquistou a 5º colocação do chart brasileiro da plataforma de streaming Spotify das músicas mais ouvidas. O hit chiclete já fazia sucesso, principalmente no tiktok, mas tornou-se pauta para os usuários das redes sociais na última semana, desde que eles passaram a questionar a performance de Melody na produção.