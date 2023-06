Internet se rende a hit de Naldo e Melody

677

Com um visual direto dos anos 2000 e uma nova letra para um hit da mesma década, Melody e Naldo lançaram a música ‘Love, love’, no sábado (17/6), com participação de Matheus Alves. Desde então a versão brega funk de ‘Kiss, kiss’, de Chris Brown, está em alta no YouTube e nas redes sociais.

O clipe, que se passa em um karaokê, já alcançou mais de 1,2 milhão de visualizações e lidera a categoria música da plataforma. Com quase 300 mil reproduções no Spotify, ‘Love, love’ está na posição 62 do ranking de mais ouvidas no Brasil.

Com coreografia feita para bombar no TikTok e uma letra chiclete, a dupla conquistou os internautas. “Eu simplesmente adorei”, disse um perfil do Twitter. Veja alguns comentários:

gente é sério eu to viciado nessa música da melody com naldo pqp %u2014 stuarte lira (@liramatheus_) June 19, 2023

Não acredito que estou dando stream no Naldo por causa da Melody %u2014 gostosa e formada (em partes) (@Gabritrouxa) June 19, 2023

eu assim ouvindo melody e Naldo há dois dias

pic.twitter.com/OlXfzGP435 %u2014 Égua Jesus %uD83C%uDF51 (@BruceLarrat) June 18, 2023

A RECEITA DESSA MÚSICA/CLIPE, SIMPLESMENTE PERFEITA



timming perfeito, Melody + Naldo que ta viralizado no tiktok, usando sample de Kiss Kiss%u201C, do rapper Chris Brown, a dancinha do Naldo que viralizou no tiktok tb



tudo aqui é genial pic.twitter.com/Nrgz4vt9Rx %u2014 dora fanfiqueira (@mourahugor) June 17, 2023

Polêmicas

Clipe de 'Love, love' tem mais de 1,2 milhão de visualizações (foto: Reprodução / YouTube)

Como todo assunto que envolve Melody Naldo , ‘Love, love’ chegou cheia de polêmicas. Isso porque internautas apontaram um possível plágio da música ‘Tu vai me ver no paredão’, de MC Thammy e Gabi Saiury. O funk foi lançado há dois meses.

Além das duas terem o sample da música do rapper americano, também há uma semelhança na letra. “Eu te dei valor, mas você não quis, quis” é o refrão da música de Thammy e Gabi. Já com Naldo e Melody, a música é “Eu te dei love, love, mas você não quis”.

Apesar da semelhança, Lary, uma das compositoras de ‘Love, love’, disse que tudo não passou de uma coincidência. “A música foi composta no dia 7 de março, e a MC Thammy lançou no dia 3 de abril. Não tem como copiar algo que ainda não tinha sido lançado”, disse em um story. Vale destacar que a música de Naldo e Melody foi autorizada por Chris Brown e tem o nome do rapper entre os compositores.