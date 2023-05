Padre expulsa de batizado padrinho que não sabia o nome da afilhada

Os fiéis reprovaram a atitude do padre e o sobrinho do homem que foi expulso enxerga a situação como racismo (foto: Correio Braziliense) Durante um batizado na Diocese de Propriá (SE), o padre responsável pelo batismo expulsou o padrinho da criança após ele esquecer o nome da afilhada. O momento foi registrado em vídeo por uma pessoa que estava na cerimônia, realizada nesta quarta-feira (3/5), na Paróquia de Santa Cruz.





Gleidson Alves dos Santos, padrinho da criança, explicou que o padre "se descontrolou" porque ele perguntou o nome da afilhada para a esposa. "Ele ficou bravo. 'Que padrinho é esse? Padrinho de cachaça que não sabe nem o nome da criança'", disse.





Nas imagens, o padre aparece gritando com Gleidson, que acabou indo embora do local com a mulher, a afilhada, a mãe e o pai da criança. "Minha esposa começou a se alterar, me puxou e saímos."

Emerson Santana, sobrinho de Gleidson, aponta o caso como racismo. "Ridículo, sem proceder. (O padre) não representa a sociedade católica. Ele praticou, na minha opinião, racismo", afirma.





Em resposta ao Correio Braziliense, a Diocese de Propriá disse que o padrinho estava sob o efeito de álcool e o padre "perdeu o controle e se arrepende da atitude". A paróquia também informou que lamenta o fato e que o caso está sendo averiguado.





Fiéis condenam atitude do padre

Em resposta ao vídeo publicado em um portal de notícias da região, alguns fiéis condenaram a atitude do padre e apontaram outros comportamentos recorrentes. "Esse padre deve fazer esses abusos com frequência. Nota-se que o rapaz não fez absolutamente nada", disse uma internauta. "Não o conheço, mas pelo pouco que vi, esse padre é completamente sem noção, alguém tem que tomar as devidas providências", disse uma terceira.