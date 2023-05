Ouro Preto: prefeitura fecha rua inclinada permanentemente

A Prefeitura de Ouro Preto decidiu fechar permanentemente a Rua Randolfo Bretas, mais conhecida como “Rua das Escadinhas”, nessa quinta-feira (4). A medida foi adotada devido aos constantes acidentes que ocorreram no local nos últimos meses.

Um levantamento estatístico do Corpo de Bombeiros apontou que houve mais de 13 acidentes na via nos últimos 12 meses, uma média de quase um por mês.

Por se tratar de uma rua muito inclinada que oferece ainda mais risco quando molhada pela chuva, a Prefeitura de Ouro Preto decidiu pelo fechamento para trânsito de carros.





"Alguns moradores estão sendo contactados para que um ou outro que tenha necessidade de acessar a via tenha o acesso franqueado, de modo que as pessoas que ali moram não sejam prejudicadas", disse o secretário de Defesa Social de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves.

Na última quinta-feira (27), um carro que prestava serviço a uma transportadora perdeu o controle na “Rua da Escadinha”, localizada próximo à República Jardim Zoológico, e atropelou uma mulher. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Casa, com a costela fraturada e escoriações pelo corpo.

O motorista envolvido no acidente, Estelino Santana, criticou a pouca sinalização na via. “Por ser uma cidade histórica, deveria ser mais sinalizada, principalmente onde há muita ladeira com pedra. Andando já escorrega, imagina com um veículo. Pouco tempo depois do acidente, moradores me falaram que não era o primeiro ocorrido ali”.

Acidentes em Ouro Preto

De acordo com dados da Guarda Civil Municipal, 109 atendimentos referentes a acidentes dentro da cidade foram registrados de 2022 para cá, em Ouro Preto.

Os locais com maiores incidências de acidentes de trânsito são nos bairros: