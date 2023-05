Carreta com 20t de drogas que vinha do Paraguai tomba em MG; veja o vídeo

Uma carreta carregada de drogas tombou na madrugada desta sexta-feira (5/5) na MGC-497, altura do km 219, entre os municípios de Iturama a Campina Verde, amos na Região do Triângulo Mineiro.

De acordo com o Tenente Fernando Quatroque, estima-se que há mais de 20 toneladas da droga na carreta. Desde que chegaram ao local do acidente, a PMRv não conseguiu localizar o paradeiro do motorista, que teria fugido após o tombamento.

Carreta tombada na MGC-497 (foto: PMRv-MG/Divulgação)

Leia mais: Polícia apreende 1 tonelada de maconha em fundo falso de caminhão em MG

A polícia acredita que a carreta com as drogas estava vindo do Paraguai, já que a placa do veículo pertence ao país. Uma busca está sendo realizada na região para localizar o condutor.

Os pacotes de drogas estavam escondido em uma carga de arroz (foto: PMRv-MG/Divulgação)