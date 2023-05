Tenente do Corpo de Bombeiros é morto a tiros pelo colega de trabalho

O tenente do Corpo de Bombeiros Militar Rafael Alves Veloso, de 42 anos, foi morto a tiros, na manhã desta sexta-feira (5/05), quando saía de casa para o trabalho, no Bairro Ibituruna, área de classe média/alta, em Montes Claros, no Norte de Minas. A autoria e a motivação do homicídio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.O crime provocou grande repercussão na cidade-pólo do Norte de Minas. Conforme informações da Polícia Civil e de familiares da vítima, o suspeito do assassinato é um colega de trabalho do militar. Ele está sendo procurado pelas forças policiais.

O comando do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Montes Claros, onde Rafael Veloso era lotado, divulgou nota de pesar pela morte do tenente. Na nota, a corporação lembra que a vítima foi baleada "por disparos de arma de fogo enquanto saía para o trabalho "O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais se solidariza e presta apoio à família, além de seguir acompanhando as investigações sobre as circunstâncias do crime em conjunto com as Polícias Civil e Militar", diz a nota.O tenente Rafael Veloso foi transferido há pouco tempo de Diamantina para Montes Claros, sua terra natal. Conforme um parente do militar assassinado, ele estava noivo, com casamento marcado ainda para este ano. "Toda família está em choque, muito abalada", disse a fonte.Ainda de acordo com o informante, Rafael Veloso morava com a mãe, da qual se despediu na manhã desta sexta-feira, para ir para o serviço. Assim que abriu o portão da residência, foi surpreendido pelo atirador, que fez vários disparos à queima-roupa. A vítima foi executada com cinco tiros. O tenente do Corpo de Bombeiros chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e por policiais militares, que tentaram reanimá-lo. Ele não resistiu e morreu no local.O delegado regional de Montes Claros, Herivelton Ruas, esteve no Bairro Ibituruna e informou que estão sendo analisadas câmeras de segurança do local para verificar a dinâmica do crime e confirmar a identificação do autor. Ele assegurou que as investigações estão sendo aprofundadas para o esclarecimento do homicídio e prisão do autor.