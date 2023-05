Funcionários de instituto são investigados por fraudar cartões alimentação

Material apreendido após cumprimentos de três mandados de busca e apreensão (foto: PCMG/Divulgação)

Funcionários do instituto profissionalizante de Iturama, no Triângulo Mineiro, estão sendo investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), sob suspeita de falsificação de assinaturas de 25 ex-alunos e, em seguida, obter em nome deles cartões de vale-alimentação.



Nessa quarta-feira (3/5), foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade referente ao caso.



Segundo informações divulgadas pela PCMG, os suspeitos estariam vendendo os valores dos saldos dos Segundo informações divulgadas pela PCMG, os suspeitos estariam vendendo os valores dos saldos dos cartões para supermercados da cidade.



“Ainda foram recolhidos, na sede administrativa do instituto, diversos documentos comprobatórios da fraude, bem como celulares, computadores, HDs externos, entre outros materiais de interesse investigativo”, acrescentou a nota da PCMG.



Conforme as apurações, os investigados estariam solicitando a uma empresa cartões do benefício alimentação em nome desses alunos, sem o conhecimento deles, e falsificando suas assinaturas nos recibos do benefício.



Até o momento, ainda conforme a PCMG, a fraude se aproxima do valor de R$ 10 mil mensais.