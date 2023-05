Quadrilha especializada em golpe de clonagem de cartão é presa

Quadrilha foi localizada na região do bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas (foto: PMMG/Divulgação) Uma quadrilha especializada em golpes de clonagem de cartão foi presa nessa quinta-feira (4/5), em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Durante rastreamento, quatro suspeitos foram presos.





Segundo a Polícia Militar, o grupo agia na região do Jardim Arizona. Um dos suspeitos tocava na casa das vítimas e anunciava uma entrega de copos térmicos de uma grande varejista.





Quando a vítima atendia, a caixa da entrega tinha uma etiqueta com todos os dados do destinatário. Dessa forma, o suspeito pedia que apenas o valor do frete, de R$ 6,75, fosse pago.

Quando a pessoa usava o cartão de crédito para pagar, a máquina do suposto entregador gravava as informações e, logo depois, o grupo fazia saques e outros pagamentos com a conta da vítima.

A polícia apreendeu seis máquinas de cartão, 34 copos térmicos, uma mochila de entregador com caixa térmica, uma faca, 190 adesivos com informações do destinatário, R$134,60 em espécie, três motocicletas apreendidas, um automóvel apreendido, uma bolsa pequena e quatro celulares.