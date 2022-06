Liberal de araque: após ataques de Bolsonaro, Petrobras desaba na Bolsa

Bolsonaro não representa qualquer pensamento conservador, mas apenas pautas reacionárias (foto: Patrick T. FALLON / AFP) Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, adora jactar-se, indevidamente, claro, de ser um conservador liberal. Uma ova! Jamais foi e jamais será, e seu passado e presente não permitem quaisquer dúvidas a respeito.





O devoto da cloroquina sempre se portou, como deputado, como um típico fisiologista do centrão, sempre interessado em si, na sua classe e nas mamatas do Estado. Mais: jamais foi um reformista ou pró-privatizações.





Bolsonaro não representa qualquer pensamento conservador, mas apenas pautas reacionárias, estupidamente ideologizadas por extremistas de direita e valores neopentecostais de cunho estritamente religioso.





ESTELIONATO ELEITORAL





Em 2018, aproveitando-se do mais que justificado sentimento anti-esquerda, o patriarca do clã das rachadinhas incorporou uma personagem liberal – mais falsa que nota de três reais – e ‘passou o beiço’ nos eleitores idiotas (eis um aqui!).





Uma vez no poder, o maridão da Micheque, também na pauta econômica, cuspiu na cara de quem lhe conferiu o voto e não apenas não privatizou e não reformou nada, como transformou Paulo Guedes, ex-Posto Ipiranga, em seu bibelô estatizante.





Aliás, Guedes tornou-se uma espécie de Pazuello, que admitiu que, no governo Bolsonaro, ‘o presidente manda e a gente obedece’. O ex-liberal é hoje mero arremedo decadente daquele Chicago Boy que seduzia os mercados com seus discursos.



PIOR GOVERNO DA HISTÓRIA





O desgoverno Bolsonaro é uma catástrofe em todos os aspectos e searas. Não há um mísero segmento em que tenha atuado que melhorou. É, sem sombra de dúvidas, o pior presidente da história. Isso, sim, é um feito e tanto! Superou Dilma Rousseff.









No mundo inteiro o preço dos combustíveis explodiram por conta da invasão da Ucrânia, pela Rússia, apoiada, é bom lembrar, pelo próprio Bolsonaro. Todos os países estão sofrendo com as consequências da escassez mundial de combustíveis.





Ora, por que a porcaria do Brasil estaria imune? Porém, ao invés de assumir a situação e trabalhar para minimizar os efeitos, com políticas adequadas de médio e longo prazos, o arruaceiro preferiu, como de praxe, o confronto e o ódio.





O NOVO LULA





Bolsonaro transformou a jóia do capitalismo brasileiro em maldição . Investe diariamente contra a estatal e a acusa, agora, de ser ‘a maior inimiga do Brasil’. Só falta pedir para seus bate-paus invadirem a empresa e chutarem os executivos de lá.





A Petrobras é uma empresa de capital misto, que deve satisfações legais aos acionistas. Aliás, o maior deles é o próprio governo federal. É o maior ganhador dos dividendos bilionários. Por que Bolsonaro não reverte tais ganhos para baixar os preços?





O que o liberal de araque quer é o que Dilma fez: baixar o preço dos combustíveis e espetar um prejuízo monstro – à época, mais de 150 bilhões de reais – nos cofres da estatal, ou seja, no lombo do maior acionista... o Brasil. Leia-se: o contribuinte otário.





ATAQUE SEM PRECEDENTES





Em movimento orquestrado, Bolsonaro e Lira, presidente da Câmara, atacaram de forma vil a empresa. Resultado: um tombo de 10% nas ações! Jogam para a plateia e ganham nos bastidores – a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) bem que poderia dar uma olhada nas movimentações de ontem e de hoje, né?





Bolsonaro é um engodo amplo, geral e irrestrito. É um demolidor institucional, seja da democracia, da economia, da civilidade ou do meio ambiente. É um desastre sem precedentes! E ainda tem a coragem de dizer que Lula, o meliante de São Bernardo, é quem oferece risco econômico ao Brasil.





Na boa, o chefão petista pode ser tudo – e é!! -, mas perto do maníaco do tratamento precoce, é quase um bom candidato. Lula oferece risco, sim. E muito! Mas Bolsonaro deixou de ser risco para se tornar realidade. Uma terrível realidade.