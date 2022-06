Desesperado, Collor se rebaixa e acerta aliança com Bolsonaro em Alagoas

Não deixa de ser, portanto, justa e oportuna tal aliança (foto: EVARISTO SA / AFP)

A que ponto chegamos, não é mesmo, caro leitor, cara leitora? Fernando Collor, o homem ‘daquilo roxo’; o ex-presidente da República metido a cabra-macho que renunciou para escapar do impeachment; o sócio do Queiroz, ou melhor, do PC Farias (Queiroz é o miliciano das rachadinhas de Flávio Bolsonaro, que entupiu a conta corrente da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com 90 mil reais em cheques); o eterno investigado no STF - Supremo Tribunal Federal, em franco desespero, desceu do olimpo dos vigaristas e decidiu se aliar a Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, para tentar se eleger governador em Alagoas. Que decadência, não?