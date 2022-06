Antônio Cristóvão Neto, filho do ministro Marcelo Queiroga, com o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)



Como é mesmo: quem sai aos seus não degenera? Pois é. Lembram-se daquele ministro da Saúde - acho que o quarto ou quinto em menos de um ano - que mostrou o dedo do meio aos brasileiros em Nova York? Aquele que corroborou com as mentiras contadas por Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, sobre vacinas, cloroquina, máscaras, etc.?





Então, seu filhote, estudante de medicina, é pré-candidato a alguma coisa lá na Paraíba, sua terra natal. E o moleque, vejam só, começou bem! Está intermediando encontros de prefeitos com o Ministério da Saúde, prometendo verbas e programas, falando em nome do Governo e afirmando - pasmem! - que é do Executivo Federal.





Sim, o rapazola mente descaradamente e se apresenta como um membro do desgoverno Bolsonaro. Não sou criminalista nem entendo patavinas do assunto, mas isso me cheira a falsidade ideológica ou, no mínimo, estelionato (inclusive, eleitoral). Sem falar em suposto tráfico de influência. É mesmo um espanto!





Os clãs políticos brasileiros, com raríssimas ou nenhuma exceção, são o que há de pior na política nacional, já que perpetuam as velhas práticas (coronelismo, corrupção, fisiologismo, populismo, etc.) que afundam o País no mar de miséria em que nos encontramos. No caso, Queiroguinha mata a cobra e mostra o pau. Ou melhor, mostra bem o caráter que se passa de pai para filho em sua bela família.