Piada pronta: Flávio Bolsonaro cuidará da arrecadação de campanha do pai

(foto: Carolina Antunes/PR )

Flávio Bolsonaro, o filho 01 do verdugo do Planalto, foi fragorosamente pilhado em uma investigação de peculato - as famosas rachadinhas -, quando deputado estadual no Rio de Janeiro, que só não resultou em cadeia por conta da eterna impunidade que reina no País.





Além disso, o pimpolho vive às voltas com ‘cases’ de sucesso imobiliário, que fazem Donald Trump, ex-presidente americano e bilionário do setor, parecer camelô de feira hippie, tamanhos - em quantidade e valor - os lucros auferidos em operações de compra e venda, geralmente em espécie, de salas e apartamentos.





A última grande tacada foi a compra de uma mansão em Brasília, avaliada em cerca de 15 milhões de reais , por apenas 6 milhões, financiados em um banco estatal, com juros camaradas, e o registro do imóvel em uma pequena cidade nas cercanias da capital.









Voltando ao bolsokid das rachadinhas, Flávio também ficou conhecido pela fantástica loja de chocolates , que vendia panetones como ninguém no País, inclusive fora de temporada, preferencialmente em dinheiro vivo - nada de cheques, nada de cartões de débito ou de crédito. Fico me perguntando o porquê dessa família, tão comercialmente habilidosa, se meter com política, algo que não dá grana no Brasil (contém gigantesca carga de ironia!!).





Segundo matéria do jornal O Globo, é o senador ‘Flavinho Wonka’ - em alusão ao personagem Willy Wonka, da Fantástica Fábrica de Chocolates, hehe - o responsável pela arrecadação de campanha do papis Jair. Sabem como é, né? Os 300 milhões de fundão eleitoral não são suficientes para o PL (Partido Liberal), partido do amigão do Queiroz, dirigido pelo ilibadíssimo Valdemar da Costa Neto, símbolo da probidade política brasileira (contém gigantesca carga de ironia dobrada!!).





Sei não! Com a fama de Flávio, é bom a arrecadação ser bastante generosa mesmo. Do contrário, rachadinha aqui, rachadinha ali, noves fora nada, papai Jair acabará tendo que deixar de ‘comer gente’ com a nossa grana, para pagar as dívidas de campanha, principalmente se Lula, o meliante de São Bernardo, vencer as eleições.