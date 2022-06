Flávio Bolsonaro diz que renda como advogado ajudou a pagar mansão

No íncio do ano, o senador Flávio Bolsonaro e sua mulher, a dentista Fernanda Antunes Bolsonaro, compraram uma mansão de quase R$ 6 milhões em Brasília.

O filho mais velho do presidente pagou parte do imóvel com um empréstimo de R$ 3,1 milhões no Banco de Brasília (BRB), instituição pública sob autoridade do governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, que mantém boa relação com o governo federal.





O novo patrimônio é mais de três vezes o declarado pelo senador na eleição de 2018 (R$ 1,74 milhão).