Aécio diz que Lula teve fala 'arrogante e desrespeitosa' sobre o PSDB

Aécio Neves, deputado federal, ex-governador e ex-senador (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados) Deputado federal por Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB-MG) criticou nesta quarta-feira (01/06) o ex-presidente Lula (PT), pré-candidato à Presidência da República nas eleições gerais de 2022, em outubro. O petista disse nessa terça-feira (31) que o PSDB acabou, motivo pelo qual o político mineiro reagiu.









A reação de Aécio, candidato à Presidência derrotado por Dilma Rousseff (PT) em 2014, governador de Minas Gerais entre 2003 e 2010 e senador entre 2011 e 2019, aconteceu um dia depois da fala do petista. Lula, em evento em São Paulo, defendeu o PT e relembrou que o PFL deixou de existir em 2007.





"Uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso 'acabar com essa desgraçada do PT', o Jorge Bornhausen. O PFL acabou. Agora, quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, crescendo, e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita neste país", disse Lula.





Lula, que presidiu o Brasil de 2003 a 2010, deve ter como principal rival na disputa da Presidência este ano o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante), Felipe d'Ávila (Novo), José Maria Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leo Péricles (UP) também são pré-candidatos no pleito, que acontece em 2 de outubro e no dia 30 do mesmo mês - caso tenha segundo turno.