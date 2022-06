Kalil no Flow: pré-candidato ao Governo de Minas participa hoje do podcast

Kalil durante entrevista ao Estado de Minas, em 23 de maio de 2022 (foto: Jair Amaral/DA/Press) Pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições gerais de 2022, em outubro, Alexandre Kalil (PSD) participa às 19h desta quarta-feira (01/06) do Flow Podcast. O programa será conduzido por Igor 3K e deve contar com um co-host, que não foi anunciado.









Kalil foi prefeito de Belo Horizonte entre 2017 e 2022, quando renunciou para disputar o governo estadual. O ex-presidente do Galo será o segundo pré-candidato ao Governo de Minas a participar do Flow.





Em 20 de outubro de 2021, o atual governador mineiro Romeu Zema (Novo) foi o convidado do podcast. À época, ele ainda não era tido como pré-candidato ao governo, mas hoje se coloca como principal rival dos pleiteantes ao cargo.





Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Saraiva Felipe (PSB), Renata Regina (PCB) e Lorene Figueiredo (Psol) também são pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.



As eleições deste ano, que escolhem também o presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, serão realizadas em 2 de outubro. Caso seja necessário, haverá segundo turno no dia 30 do mesmo mês.