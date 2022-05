Zema critica 'vendedores de milagres' e revela apreço por Professor Pardal

Romeu Zema (Novo), governador mineiro, durante pronunciamento nesta terça-feira (foto: Reprodução/YouTube Fapemig Oficial) Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) criticou nesta terça-feira (31/05) o que chamou de "vendedores de milagres", pessoas que criticam o atual governo estadual em ano de eleições gerais. O governante relacionou a afirmação a uma "turma" que "detonou" o Executivo mineiro no passado.









Zema fez a afirmação durante lançamento do plano Compete Minas, na sede da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), em Belo Horizonte. Pré-candidato à reeleição no pleito de 2022, em outubro, Zema deve ter como rivais: Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Miguel Corrêa (PDT), Saraiva Felipe (PSB), Lorene Figueiredo (Psol) e Renata Regina (PCB).





"Azarão" em 2018, quando disputou pela primeira vez um cargo político, Zema bateu o então governador Fernando Pimentel (PT) e o ex-governador e então senador Antonio Anastasia (PSD). Nessa segunda-feira (30), o político do Novo afirmou que crítica vinda do PT, partido aliado de Kalil em 2022, é um "elogio".





"Toda crítica vinda do PT, pra mim é elogio! Pimentel e a turma que levou Minas pro vermelho desconhecem as palavras 'gestão' e 'verdade'. Aqui tem", escreveu nas redes sociais.





Fã do Professor Pardal





Professor Pardal, personagem ligado a Pato Donald, Tio Patinhas e Escoteiros-Mirins (foto: Divulgação/Walt Disney Company) No pronunciamento desta terça, em meio ao contexto de desenvolvimento, ciência e tecnologia, Zema revelou ter um apreço pelo personagem Professor Pardal, da Walt Disney Company, conhecido pelas invenções que projeta. O evento contou com a presença de empresários, políticos e figuras importantes ligadas à educação, como reitores de universidades.





"Quando criança, eu gostava muito de gibi. Um dos meus personagens favoritos era o Professor Pardal, já adivinharam aqui. Mas gostava muito do Mickey (Mouse), do Tio Patinhas também. Mas quando se fala em inovação, geralmente o que se vem à nossa cabeça é a figura de um Professor Pardal. Mas, com o tempo, eu fui vendo que o Professor Pardal ele não é propriamente um inventor, ele é fruto do meio ambiente em que ele foi criado, onde ele nasceu. Como que existiria um Professor Pardal em um país que não oferece educação?", disse Zema, no pronunciamento em que destacou o desenvolvimento em Minas.