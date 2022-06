Na Câmara, artistas pedem derrubada de vetos de Bolsonaro à Cultura

AM

Artistas pedem derrubada de vetos de Bolsonaro à cultura (foto: TV BRASIL/REPRODUÇÃO) Diversos artistas e representantes de secretarias estaduais de Cultura participaram, nesta quarta-feira (1º/6), de uma audiência na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, na qual defenderam a derrubada de dois vetos do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os projetos que fazem parte da reivindicação são: a nova lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. Ambos previam a destinação de recursos para o setor cultural, mas foram vetadas pelo chefe do Executivo nacional.



O grupo presente no Congresso pretende fazer uma articulação junto a parlamentares e lideranças de bancadas para tentar garantir um número expressivo de votos pela derrubada dos vetos.



Cabe aos parlamentares a análise de vetos presidenciais. Deputados e senadores podem manter ou derrubar os vetos.





Aldir Blanc









também participariam de ações de incentivo a programas culturais. O projeto conhecido como nova Lei Aldir Blac previa o repasse anual, pela União, de R$ 3 bilhões a governos estaduais e municipais ao longo de cinco anos. Os recursos seriam destinados a editais e atividades artísticas e também participariam de ações de incentivo a programas culturais.





Paulo Gustavo





Criada em homenagem ao humorista Paulo Gustavo, a lei de mesmo nome, previa o repasse de verba, pela União, a estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor cultural.









Pelo projeto, seriam repassados 3,86 bilhões a estados e municípios. Do total: R$ 2,79 bilhões seriam destinados a ações no setor audiovisual; R$ 1,06 bilhão, para ações emergenciais no setor cultural.





Vetos









Segundo ele, o projeto criava uma despesa sujeita ao teto de gastos dos órgãos públicos e não apresentava uma medida compensatória para garantir o cumprimento desse limite.





Também afirmou que o repasse ao setor cultural comprimiria despesas discricionárias (não obrigatórias) “que se encontram em níveis criticamente baixos e abrigam dotações orçamentárias necessárias à manutenção da administração pública”.