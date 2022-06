Em meio à polêmica, Gusttavo Lima vai lançar música gravada em BH

Imagem de divulgação da nova música 'Não Pega Ninguém Ainda' (foto: Divulgação/Gusttavo Lima) Em meio aos casos da chamada "CPI do Sertanejo", quando diversos contratos envolvendo prefeituras e cantores estão sendo divulgados como contraponto à aplicação de verbas da Lei Rouanet, Gusttavo Lima lançará às 21h desta quinta-feira (02/06) uma nova música. A canção, de nome "Não Pega Ninguém Ainda", foi gravada durante show na cidade de Belo Horizonte em 24 de abril deste ano.









O lançamento acontece na semana em que Gusttavo Lima fez uma live nas redes sociais para abordar a polêmica dos cachês milionários por shows em prefeituras de cidades do interior - nessa terça-feira (31), por exemplo, ele se apresentou em Divinópolis, município no Oeste de Minas Gerais.





Na última segunda-feira (30), o "Embaixador" desabafou durante a transmissão ao vivo. Ele se defendeu de acusações quanto ao uso de dinheiro público e se disse alvo de uma perseguição da imprensa e dos políticos.





Nos 20 minutos de pronunciamento, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, assumiu nos comentários da live a responsabilidade da polêmica que desencadeou a "CPI do Sertanejo".





"Cara, quem tem que dar satisfação sou eu, irmão. Tô atravessando uma fase ruim, sou seu irmão, não precisa se explicar, joga para mim, irmão. Não tem nada a ver com você", comentou.





Durante uma apresentação em maio, Zé Neto criticou a cantora pop Anitta e disse que a dupla não utiliza dinheiro público, em desaprovação à Lei Rouanet. Após o discurso do cantor, usuários da rede social começaram a investigar os shows da dupla e de outros cantores sertanejos, e encontraram cachês que ultrapassam R$1 milhão.





"Eu juro que estou cansado, eu estou a ponto de jogar a toalha e dizer... mas desculpa de coração, de ter que falar sobre isso nesse canal que só foi feito por amor. Por dedicação, vocês sabem a dedicação que sempre tive na carreira, meu compromisso com todos meus fãs, é foda, muito triste ser esculhambado, tratado como bandido por tudo isso", afirmou Gusttavo Lima durante a live.





Na segunda-feira, a reportagem do Estado de Minas mostrou que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu uma investigação para apurar se houve irregularidades na contratação do cantor pela Prefeitura de Magé. Gusttavo Lima receberá R$ 1 milhão para realizar um show em 8 de junho. O cantor também é alvo de investigação pelo MP de Roraima, por um show em São Luiz, com cachê de R$ 800 mil. A cidade tem apenas 8 mil habitantes.